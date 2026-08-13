Abierto el concurso de pintura Manuel Antolín que reparte 1.800 euros en Almendralejo

El XII Concurso de Dibujo y Pintura ‘Ciudad de Almendralejo Manuel Antolín’ abre una nueva edición para rendir homenaje al legado artístico del pintor almendralejense Manuel Antolín Romero de Tejada y fomentar la creatividad a través de las artes plásticas. Convocado por el Ayuntamiento de Almendralejo, a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, el certamen está dirigido a participantes de todas las edades y establece cuatro categorías: infantil hasta 9 años, infantil de 10 a 14, joven de 15 a 17 años y adultos a partir de 18 años. No podrán concurrir quienes resultaron ganadores en 2025 de los concursos municipales de dibujo y pintura en cualquiera de sus modalidades.

Las obras podrán entregarse del 17 de agosto al 1 de septiembre en la Universidad Popular de Almendralejo, con un máximo de dos trabajos por participante. Tanto la temática como la técnica y el estilo serán libres, mientras que la presentación se realizará mediante el sistema de plica para garantizar el anonimato de los autores durante la valoración. El concurso repartirá 1.800 euros en premios, además de lotes de material artístico y placas. En adultos habrá un primer premio de 1.000 euros y un segundo de 450 euros en material de pintura; las categorías infantiles estarán dotadas con 75 euros y un lote de pinturas, mientras que el ganador de la categoría joven recibirá 200 euros y material artístico.

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Tras finalizar el plazo, una selección de los trabajos presentados formará parte de una exposición durante quince días en el Centro Cultural San Antonio. Las obras que resulten premiadas pasarán a incorporarse al patrimonio cultural municipal. El nombre de los ganadores se conocerá durante la gala conmemorativa del Día de Extremadura, donde se hará público el fallo del jurado de esta duodécima edición del certamen.