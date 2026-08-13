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Almendralejo repartirá 11.700 euros para apoyar a proyectos con fines sanitarios

El Ayuntamiento lanza una convocatoria para asociaciones sin ánimo de lucro que saquen proyectos en 2026

Imagen de archivo de una entidad con fines sanitarios en Almendralejo.

Imagen de archivo de una entidad con fines sanitarios en Almendralejo. / LC

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Rodrigo Morán

Almendralejo

El Ayuntamiento de Almendralejo destinará 11.700 euros durante 2026 a respaldar el trabajo desarrollado por asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que llevan a cabo programas y actividades de carácter sanitario en la ciudad. Las ayudas se concederán mediante el procedimiento de concurrencia competitiva y estarán destinadas a financiar proyectos desarrollados en el término municipal de Almendralejo durante la presente anualidad. En concreto, las actuaciones subvencionables deberán haberse ejecutado o desarrollarse entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2026.

La convocatoria contempla un amplio abanico de iniciativas. Entre ellas se encuentran los programas destinados a fomentar estilos de vida saludables y prevenir enfermedades, así como actuaciones relacionadas con la prevención de drogodependencias y otros hábitos adictivos. También podrán recibir apoyo proyectos centrados en la obesidad infantil y la nutrición, la salud mental o las acciones de información, asesoramiento y apoyo social.

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Igualmente, se incluyen entre las actividades de interés los programas de formación y educación para la salud, además de iniciativas de divulgación y sensibilización como jornadas, encuentros y escuelas de salud. Las solicitudes pueden presentarse hasta el próximo 30 de agosto.

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