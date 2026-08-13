Almendralejo
Almendralejo repartirá 11.700 euros para apoyar a proyectos con fines sanitarios
El Ayuntamiento lanza una convocatoria para asociaciones sin ánimo de lucro que saquen proyectos en 2026
El Ayuntamiento de Almendralejo destinará 11.700 euros durante 2026 a respaldar el trabajo desarrollado por asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que llevan a cabo programas y actividades de carácter sanitario en la ciudad. Las ayudas se concederán mediante el procedimiento de concurrencia competitiva y estarán destinadas a financiar proyectos desarrollados en el término municipal de Almendralejo durante la presente anualidad. En concreto, las actuaciones subvencionables deberán haberse ejecutado o desarrollarse entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2026.
La convocatoria contempla un amplio abanico de iniciativas. Entre ellas se encuentran los programas destinados a fomentar estilos de vida saludables y prevenir enfermedades, así como actuaciones relacionadas con la prevención de drogodependencias y otros hábitos adictivos. También podrán recibir apoyo proyectos centrados en la obesidad infantil y la nutrición, la salud mental o las acciones de información, asesoramiento y apoyo social.
Igualmente, se incluyen entre las actividades de interés los programas de formación y educación para la salud, además de iniciativas de divulgación y sensibilización como jornadas, encuentros y escuelas de salud. Las solicitudes pueden presentarse hasta el próximo 30 de agosto.
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