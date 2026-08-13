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Miles de vecinos disfrutan ya del ferial en estos días de fiesta en Almendralejo

Este viernes 14 de agosto se celebra la procesión de Subida de la Virgen de la Piedad, a las 20.00 horas, para hacer luego el Acto Central

Aspecto del recinto ferial en estos días en la zona de atracciones.

Aspecto del recinto ferial en estos días en la zona de atracciones. / Rodrigo Morán

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Rodrigo Morán

Almendralejo

Almendralejo sigue inmerso en la celebración de sus fiestas de la Piedad y Feria de la Vendimia. Durante las primeras noches han sido varios miles de vecinos los que ya han pasado por el recinto ferial para disfrutar de las atracciones, casetas y eventos que se han programado para este año. Para este viernes 14 de agosto, desde las 14.30 horas habrá una degustación de paella en el ferial gracias a la asociación Amigos del Caballo.

Uno de los momentos cumbres de las fiestas es la procesión de Subida de la Virgen de la Piedad, desde la Purificación a su Santuario. Está previsto que la procesión comience a las 20.00 horas y pase por plaza de España, Ricardo Romero, Martínez de Pinillo, Monsalud y entrada en el parque para celebrar el tradicional Acto Central.

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