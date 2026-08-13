Miles de vecinos disfrutan ya del ferial en estos días de fiesta en Almendralejo

Almendralejo sigue inmerso en la celebración de sus fiestas de la Piedad y Feria de la Vendimia. Durante las primeras noches han sido varios miles de vecinos los que ya han pasado por el recinto ferial para disfrutar de las atracciones, casetas y eventos que se han programado para este año. Para este viernes 14 de agosto, desde las 14.30 horas habrá una degustación de paella en el ferial gracias a la asociación Amigos del Caballo.

Uno de los momentos cumbres de las fiestas es la procesión de Subida de la Virgen de la Piedad, desde la Purificación a su Santuario. Está previsto que la procesión comience a las 20.00 horas y pase por plaza de España, Ricardo Romero, Martínez de Pinillo, Monsalud y entrada en el parque para celebrar el tradicional Acto Central.