Ocho detenidos y trece implicados por el robo de cableado eléctrico en tres empresas de Almendralejo

La Policía Nacional ha identificado a trece hombres como presuntos integrantes de un grupo organizado relacionado con el robo de cableado eléctrico en tres empresas de Almendralejo, mientras que ocho de los investigados ya han sido detenidos en diferentes localidades de la Comunidad de Madrid. A los implicados se les atribuye la presunta comisión de delitos de robo con fuerza, daños, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal organizado, según ha informado la Policía Nacional.

La investigación se remonta a enero de 2025, cuando los responsables de tres empresas de Almendralejo, dos bodegas de vino y una cooperativa aceitunera, presentaron sendas denuncias en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de la Comisaría. Según los testimonios recabados, personas ajenas a las compañías habrían accedido por la fuerza a sus instalaciones para sustraer parte del cableado eléctrico. Los hechos provocaron, además del valor del material robado, numerosos daños y la paralización de la actividad diaria de las empresas al quedarse sin suministro eléctrico.

La Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Almendralejo asumió las pesquisas y desarrolló numerosas gestiones para determinar la autoría. Entre ellas se llevaron a cabo declaraciones a posibles testigos y el análisis de imágenes procedentes de cámaras de videovigilancia tanto de las empresas afectadas como de su entorno. Los investigadores determinaron que detrás de los robos se encontraría un grupo perfectamente organizado, que actuaba con entre siete y doce personas en cada operación.

Según la investigación policial, los integrantes tenían perfectamente distribuidas sus funciones. Mientras unos se encargaban de acceder a las instalaciones y sustraer el cableado, otros realizaban labores de vigilancia, transportaban el material robado o utilizaban vehículos de apoyo para controlar los desplazamientos y tratar de detectar una posible presencia policial. Esta estructura habría permitido al grupo actuar de manera coordinada y trasladar posteriormente el material fuera de Extremadura.

La fase de investigación permitió determinar que se trataba de un grupo itinerante formado por trece personas, con edades comprendidas entre los 25 y los 30 años. Los investigados contarían con numerosos antecedentes por hechos delictivos similares cometidos en diferentes puntos de la geografía española. El cableado sustraído era presuntamente transportado hasta Madrid, donde posteriormente se vendía utilizando identidades usurpadas o fraudulentas.

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Una vez identificados los presuntos integrantes, la Policía Nacional estableció las correspondientes requisitorias y remitió toda la información recabada a la autoridad judicial competente. Hasta el momento, ocho de los trece investigados han sido localizados y detenidos en distintas localidades madrileñas, mientras continúa el procedimiento relacionado con el resto de personas identificadas por su supuesta participación en los hechos.