Tomás Angulo recibe el alta médica y estará este domingo en ‘La Piedad’

El torero llerenense Tomás Angulo ha recibido el alta médica y confirma su presencia este domingo, 16 de agosto, en el Coso de la Piedad de Almendralejo, donde reaparecerá menos de dos meses después del grave percance sufrido durante la Copa Chenel. Angulo fue cogido el pasado mes de junio en Moralzarzal, sufriendo una cornada en el muslo izquierdo con dos trayectorias de 20 y 15 centímetros que contundieron la arteria femoral y alcanzaron el fémur, además de otras lesiones.

El diestro ha elegido para su regreso su considerada «plaza fetiche». Angulo volverá a vestirse de luces ante toros de San Pelayo y compartirá cartel con El Fandi y Marco Pérez, en un festejo que contará también con el novillero sin caballos, Hugo Sánchez.