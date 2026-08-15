Almendralejo vivió su noche más grande en La Piedad

No hya una noche tan grande en Almendralejo cada año como el día del Acto Central de las Fiestas de la Piedad. Siempre cada 14 de agosto, el santuario de la Patrona de Almendralejo se pone «guapo» por dos motivos: recibir a la Patrona en su casa en la procesión de Subida y estar presente en el acto que homenajea a vecinos, empresas y entidades que engrandecen el nombre de la ciudad.

La reina de las Fiestas de la Piedad, Elena Sánchez, representando a La Farola, vivió su día más emotivo con un acto donde se presentó ante toda la sociedad acompañada de las damas y junto al alcalde, José María Ramírez.

Miriam Al Adib, la prestigiosa médico ginecóloga que ha paseado el nombre de Almendralejo a nivel nacional, ofreció un pregón de las fiestas cercano, emotivo y que nos hizo ver que hay que soñar en grande en cada momento de la vida.

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La Coordinadora Empresarial de Almendralejo (CEAL) pudo aplaudir el reconocimiento al Grupo Maquinex, empresa referente en maquinaria con más de 30 años de historia. También fue homenajeada la pastelería de José Luis Delgado, con más de cien años de historia. Y también la peña taurina Luis Reina, que cumple medio siglo y sigue en pie de guerra cada año. Asimismo, Antonio Alcántara recogió el premio a Agricultor del Año. Todo en una noche donde los almendralejenses celebran que las tradiciones, en sus fiestas, siempre perviven.