El día en el que Entrín Bajo fue gran protagonista en Almendralejo

Entrín Bajo tuvo un protagonismo especial en el Acto Central de las Fiestas de la Piedad y la Feria de la Vendimia de Almendralejo como Municipio Invitado de esta edición. Su alcalde, Eduardo Jiménez, fue el encargado de representar a una localidad estrechamente ligada al campo y aprovechó su intervención para reivindicar la pertenencia de Entrín Bajo y Entrín Alto a Tierra de Barros, recordar algunos capítulos de su historia y, especialmente, enviar un mensaje de ánimo a los agricultores que afrontan estos días en plena campaña de la vendimia.

Eduardo recordó que Entrín Bajo, junto a su pedanía de Entrín Alto, apenas supera los 700 habitantes, pero mantiene una importante actividad agrícola vinculada fundamentalmente al viñedo y el olivar. «Estamos lindando con la comarca de Olivenza, pero nosotros, como decimos allí, nos hemos criado entre sarmientos y ramones, así que somos de Tierra de Barros», expresó. Precisamente, Almendralejo ha querido reconocer este año esa vinculación nombrando a Entrín Bajo Municipio Invitado y a la Sociedad Cooperativa San Isidro como Bodeguero de Honor.

Uno de los momentos más destacados de su intervención llegó cuando el alcalde se dirigió directamente a los agricultores presentes. Con la vendimia y otras labores agrícolas marcando estas semanas en la comarca, Jiménez quiso reconocer el trabajo realizado durante todo un año: «Quiero dar ánimo y un empujón a todos los que estáis aquí. Sé que la mayoría somos agricultores y estamos en plena cosecha». A continuación expresó su deseo de que, «después de estar cuidando todo el año ese valioso caldo, ese valioso fruto, sea pronta y próspera su recogida», sabiendo las dificultades que el campo atraviesa en estos momentos.

Noticias relacionadas

El alcalde también dedicó parte de su discurso a explicar los orígenes de Entrín Bajo y Entrín Alto, vinculándolos a la trashumancia maragata y a los recorridos que históricamente conectaban Galicia, Castilla y Extremadura. Jiménez introdujo además una nota de humor al reivindicar una conocida teoría popular sobre el origen del pulpo a la gallega. Según relató, los maragatos transportaban desde Galicia el pulpo seco y, a su paso por Extremadura, lo preparaban utilizando pimentón de La Vera y aceite de la tierra. «Que sepáis que el pulpo es pulpo de Tierra de Barros», bromeó ante los asistentes. La presencia de Entrín Bajo en Almendralejo coincidió además con la celebración de su propia Fiesta del Emigrante, circunstancia que dio todavía más valor asu presencia.