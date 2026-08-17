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Una espectacular sandía de 52 kilos fue protagonista en el recinto ferial

La Comunidad de Labradores volvió a organizar los concursos de melones, sandías, racimos de uva y el de habilidades con tractores

Los frutos de mayor tamaño ganadores en el concurso.

Los frutos de mayor tamaño ganadores en el concurso. / EP

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Rodrigo Morán

Almendralejo

Una sandía de nada menos que 52 kilos se convirtió en una de las grandes protagonistas de los tradicionales concursos agrarios de las fiestas de la Piedad, con el certamen de Habilidad de Tractor con Remolque y Premios Gran Racimo, Melón y Sandía, celebrados frente al recinto ferial. En la cita, organizada por el Ayuntamiento junto a la Comunidad de Labradores y Ganaderos, también pudieron contemplarse espectaculares ejemplares de melones que superaron los 13 kilos.

Villafranca de los Barros volvió a tener un importante protagonismo en la prueba de habilidad con tractor y remolque. Raúl ‘El Pinta’ consiguió proclamarse vencedor, mientras que Diego ‘El Marchatrás’ fue segundo, logrando un doblete para su localidad.

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