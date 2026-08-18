Almendralejo
Adenex pide parques "más igualitarios" en todas las zonas de Almendralejo
La asociación medioambiental traslada sus propuestas al Ayuntamiento de Almendralejo para el Plan de Igualdad municipal
Adenex ha trasladado al Ayuntamiento de Almendralejo una batería de propuestas para incorporar la perspectiva medioambiental al IV Plan de Igualdad municipal. La organización considera que la igualdad también debe estar presente en la planificación de la ciudad, el cuidado de las zonas verdes y la protección del medio ambiente. Entre sus planteamientos destaca analizar quién utiliza realmente los parques, atendiendo al sexo y la edad, su accesibilidad, iluminación y la percepción de seguridad durante el día y la noche.
La asociación también reclama una educación ambiental con enfoque de igualdad, con actividades en horarios compatibles con los cuidados familiares, lenguaje inclusivo y una mayor presencia de referentes femeninos. Adenex propone además incorporar datos desagregados por sexo en los estudios relacionados con parques, arbolado, movilidad y calidad ambiental, así como garantizar una participación equilibrada en las mesas técnicas vinculadas al urbanismo y el medio ambiente.
Otra de sus principales reivindicaciones pasa por estudiar si los barrios con menos recursos disponen también de menos árboles y espacios verdes, priorizando las nuevas plantaciones en aquellas zonas con mayor déficit de sombra y vegetación. Finalmente, Adenex plantea analizar la incidencia del ruido procedente del tráfico y el ocio nocturno en los diferentes barrios, prestando especial atención a colectivos como personas mayores, menores y cuidadoras, e incorporar medidas para reducirlo donde resulte necesario.
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