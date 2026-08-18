Almendralejo
Intervenidos 111 pares de zapatillas falsificadas que pretendían venderse durante las fiestas de Almendralejo
Se investiga a un vecino de Cádiz por un presunto delito contra la propiedad intelectual
La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Almendralejo, ha intervenido 111 pares de zapatillas deportivas falsificadas que supuestamente estaban destinadas a su venta clandestina durante las Fiestas Patronales de la localidad. Como resultado de la actuación, se han instruido diligencias como investigado a un hombre procedente de Cádiz por un presunto delito contra la propiedad industrial.
Los hechos tuvieron lugar durante la tarde del pasado viernes en uno de los dispositivos de seguridad establecidos en las vías de comunicación próximas a Almendralejo con motivo de las fiestas. Los agentes observaron cómo el conductor de un turismo intentaba eludir el punto de inspección y emprendía la fuga por un camino anexo, siendo finalmente interceptado.
Durante la posterior inspección del vehículo, los agentes localizaron varias bolsas de basura que contenían un total de 111 pares de zapatillas deportivas, aparentemente imitaciones de conocidas marcas registradas. El responsable no pudo acreditar documentalmente la procedencia legítima de los artículos ni que hubieran sido adquiridos a través de distribuidores autorizados, por lo que todo el género fue intervenido.
El análisis posterior permitió comprobar, según la Guardia Civil, que se trataba de falsificaciones que reproducían productos de marcas originales. Los investigadores consideran que las zapatillas iban presumiblemente a ser expuestas para su venta clandestina aprovechando la importante afluencia de público registrada durante las celebraciones de Almendralejo.
La actuación policial permitió descubrir además diferentes irregularidades relacionadas con el vehículo y su conductor. Tras su identificación, los agentes comprobaron que el hombre carecía del permiso de conducción reglamentario. El turismo tampoco disponía del seguro obligatorio y no había superado la ITV, circunstancias por las que se formularon las correspondientes denuncias.
Con las pruebas recabadas, la Guardia Civil instruyó diligencias contra el responsable como investigado por un supuesto delito relativo a la propiedad industrial. Tanto las actuaciones como los artículos intervenidos han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almendralejo.
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