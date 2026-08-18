Almendralejo
Investigan un accidente ocurrido en una atracción durante la feria en Almendralejo
Dos jóvenes, de entre 19 y 21 años, sufrieron heridas en las piernas al ser golpeados con un elemento de una atracción que luego fue retirada
Un accidente ocurrido en una de las atracciones instaladas en el recinto ferial de Almendralejo durante la madrugada del viernes 14 al sábado 15 de agosto habría provocado heridas de consideración a dos jóvenes, de entre 19 y 21 años, que tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario. Según la información recabada por este periódico, el suceso se produjo pasadas las cinco de la madrugada, cuando un elemento metálico que presuntamente no había sido retirado de la atracción impactó contra ambos jóvenes aproximadamente a la altura de las rodillas . Los afectados habrían sufrido lesiones en las extremidades inferiores. Dicha atracción ya no funcionó más y se retiró durante las jornadas de sábado y domingo. La Policía Nacional investiga el caso.
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