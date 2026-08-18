Almendralejo
‘Paddington’ es la película elegida para el cine de verano de este martes en Almendralejo
Es la segunda proyección de este mes de agosto en el parque de Las Mercedes
El cine de berano regresa este martes, 18 de agosto, al parque de las Mercedes de Almendralejo con la segunda proyección de su programación mensual. A partir de las 22:00 horas podrá disfrutarse de forma gratuita de ‘Paddington. Aventura en la Selva’, una propuesta dirigida especialmente al público familiar. La película presenta una nueva aventura del entrañable oso Paddington, que regresa a su tierra natal para visitar a su querida tía Lucy en un santuario. Lo que comienza como un viaje familiar termina convirtiéndose en una inesperada aventura llena de misterio por la selva amazónica y los Andes, acompañado por la familia Brown. La sesión, con entrada gratuita, se celebrará al aire libre en el parque de las Mercedes a partir de las diez de la noche.
La programación del cine de verano está organizada por AUPEX con la colaboración del Ayuntamiento de Almendralejo y contempla cuatro sesiones durante agosto. Tras la proyección de ‘Robot Salvaje’ del pasado día 10 y la cita de este martes, el 24 de agosto llegará ‘Elli y el equipo de monstruos’, mientras que el 31 de agosto cerrará el ciclo ‘Minecraft Block Party’.
- Cinco vecinos de Badajoz, investigados por robar 1.500 kilos de fruta y venderla en mercadillos
- Amigos de Badajoz considera “un desastre” la gestión del hallazgo arqueológico de la avenida de Huelva
- Dos heridos leves en un accidente en la salida de Badajoz hacia Corte de Peleas
- Vecinos de la carretera de Sevilla elevan la protesta: 'Estamos dispuestos a parar las obras si seguimos sin agua potable
- Un hombre herido en un accidente de tráfico a la altura de Bótoa en Badajoz
- CSIF urge al Ayuntamiento de Badajoz a cubrir entre '250 y 300 vacantes' ante el aumento de actividad
- El inesperado hallazgo de una pacense al llegar a la playa de Chipiona: 'A ver si hoy también me toca la lotería
- Extremadura prepara nuevas bolsas para contratar monitores en los colegios