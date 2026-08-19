Almendralejo
60.000 euros para el programa de intervención social en San José
La Junta concede esta ayuda al ayuntamiento de Almendralejo para contratar a una trabajadora social, una educadora y una mediadora intercultural
La Junta de Extremadura ha concedido al Ayuntamiento de Almendralejo una subvención de 60.000 euros para dar continuidad al programa de intervención social en la barriada de San José, según se dio a conocer durante el último pleno municipal. La ayuda permitirá afrontar la contratación a jornada completa de una trabajadora social, una educadora social y una mediadora intercultural, reforzando así el trabajo directo con las familias y vecinos de esta zona de la ciudad.
La continuidad del programa cobra especial relevancia ante los problemas de convivencia e inseguridad denunciados en los últimos tiempos por vecinos de la barriada, especialmente en el entorno de los conocidos como pisos del Marqués. Residentes de la zona han alertado recientemente de episodios recurrentes de peleas, amenazas, gritos, consumo de alcohol en la vía pública y otros comportamientos incívicos, asegurando que algunas familias incluso han optado por abandonar sus viviendas.
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