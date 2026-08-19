Almendralejo repartirá 45.000 euros para impulsar proyectos sociales

El Ayuntamiento de Almendralejo ha abierto la convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones y entidades sociales sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de carácter social y de interés general durante 2026. Las ayudas, cuya convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, cuentan con una dotación máxima de 45.000 euros con cargo al presupuesto municipal.

La convocatoria pretende respaldar proyectos desarrollados en Almendralejo dirigidos a diferentes colectivos y ámbitos de actuación. Entre ellos se encuentran los programas relacionados con la infancia, adolescencia y familias, la prevención de la exclusión social y el apoyo a personas en situación de vulnerabilidad. También se contemplan iniciativas destinadas a la acogida e integración de personas inmigrantes y proyectos relacionados con la atención e integración de personas con discapacidad.

Podrán optar a las subvenciones las asociaciones de carácter social que desarrollen su actividad dentro del término municipal de Almendralejo y cumplan los requisitos establecidos en las bases. Entre las condiciones figura encontrarse legalmente constituidas e inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones de Almendralejo con una antigüedad mínima de un año.

Los proyectos subvencionables deberán desarrollarse durante la anualidad 2026 y, concretamente, dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre. Entre los gastos que podrán financiarse se encuentran la adquisición de materiales necesarios para las actividades, manutención y alojamiento vinculados a los proyectos, servicios de asesoramiento, publicidad y difusión, alquiler y mantenimiento de instalaciones y los gastos del personal directamente relacionado con la ejecución de las iniciativas.

Las asociaciones interesadas dispondrán hasta el próximo 30 de agosto para presentar sus solicitudes. El procedimiento podrá realizarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Almendralejo o mediante cualquiera de las vías contempladas en la normativa administrativa, dentro del plazo de veinte días naturales establecido desde la publicación de la convocatoria en el BOP.

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La distribución de los 45.000 euros se realizará mediante un régimen de concurrencia competitiva. Para determinar los proyectos beneficiarios se tendrán en cuenta aspectos como la trayectoria e implantación de las entidades, el número de actividades desarrolladas, la continuidad y calidad de los programas.