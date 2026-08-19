Destinarán 150.000 euros para la compra de más contenedores

El Ayuntamiento de Almendralejo reforzará sus medios para la gestión de residuos con la adquisición de nuevos contenedores y equipamiento para el punto limpio. El último pleno municipal ha aprobado inicialmente una modificación presupuestaria mediante crédito extraordinario por un importe global de 160.498 euros, destinada a financiar actuaciones incluidas en la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL).

La principal inversión será de 151.900 euros para la compra de contenedores y nuevo equipamiento para el punto limpio, con el objetivo de mejorar los medios disponibles para el depósito y la correcta gestión de los residuos. A esta cantidad se sumarán otros 8.572 euros para adquirir equipos de vigilancia, destinados a reforzar el control y supervisión de las instalaciones y espacios afectados.

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La financiación procederá de una reducción de 160.498 euros en la partida EDIL destinada a la gestión de residuos industriales, que pasará de los 220.791,74 euros inicialmente contemplados a unos 60.000 euros, aproximadamente. Las inversiones pueden llevarse a cabo ya en este 2026. n