Almendralejo
Destinarán 150.000 euros para la compra de más contenedores
Una modificación presupuestaria permitirá al Ayuntamiento de Almendralejo plantear esta inversión
El Ayuntamiento de Almendralejo reforzará sus medios para la gestión de residuos con la adquisición de nuevos contenedores y equipamiento para el punto limpio. El último pleno municipal ha aprobado inicialmente una modificación presupuestaria mediante crédito extraordinario por un importe global de 160.498 euros, destinada a financiar actuaciones incluidas en la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL).
La principal inversión será de 151.900 euros para la compra de contenedores y nuevo equipamiento para el punto limpio, con el objetivo de mejorar los medios disponibles para el depósito y la correcta gestión de los residuos. A esta cantidad se sumarán otros 8.572 euros para adquirir equipos de vigilancia, destinados a reforzar el control y supervisión de las instalaciones y espacios afectados.
La financiación procederá de una reducción de 160.498 euros en la partida EDIL destinada a la gestión de residuos industriales, que pasará de los 220.791,74 euros inicialmente contemplados a unos 60.000 euros, aproximadamente. Las inversiones pueden llevarse a cabo ya en este 2026. n
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