La campaña de donaciones se inicia este viernes en Almendralejo

El centro de salud de San José acogerá desde este viernes la segunda campaña de donaciones de Sangre que se estirará hasta el próximo lunes 31 de agosto con hasta siete jornadas de extracciones en el cómputo global. En esta ocasión, por tanto, se baja una jornada de donaciones con respecto a lo habitual de los últimos años, cuando había ocho días para donar.

El horario para hacer las donaciones de sangre será entre las seis de la tarde y las diez de la noche.

Desde la coordinadora local de donantes ya lo tienen todo preparado para que comiencen las donaciones y, una vez más, vuelven a reivindicar la solidaridad de la ciudad para un acto primordial como es «donar vida».

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Hay que recordar que, en las últimas ediciones, ha habido un descenso generalizado de bolsas de sangre recaudadas en Almendralejo, con cifras muy lejanas a las de hace cinco años en la ciudad. Desde la coordinadora entienden que, pese al descenso, Almendralejo sigue siendo muy solidario.