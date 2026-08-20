La Feria Internacional de la Maquinaria y Robótica volverá en 2027

La segunda edición de la Feria Internacional de la Maquinaria Industrial y la Robótica (FIMIR) ya está confirmada para el próximo 2027. FIMIR tiene fechas confirmadas ya en su página web y se celebrará del 14 al 16 de abril, volviendo a convertir a Extremadura en el epicentro nacional e internacional de estos sectores que mueven cientos de millones de euros en volumen de negocio en nuestra región.

Las empresas Maquinex y Coveless, referentes de maquinaria industrial y robótica, respectivamente, en Extremadura, vuelven a ser las grandes impulsoras de una feria que tuvo una brillante aceptación en la primera edición, sorprendiendo a todos por su capacidad organizativa y, muy especialmente, por su poder de atracción.

Un total de 105 empresas procedentes de 12 países del mundo, algunas de ellas auténticos transatlánticos de la maquinaria industrial y la robótica, se dieron cita en los cuatro pabellones del Palacio del Vino y la Aceituna, cuyas instalaciones se quedaron hasta pequeñas para albergar algunas demostraciones de gran calado.

FIMIR, en poco tiempo, generó cerca de dos millones de euros en transacciones de negocio realizadas durante la feria, consolidándolo como un encuentro industrial de referencia en el suroeste peninsular.

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Gonzalo Godoy, CEO de Maquinex, ya dijo hace unos días durante el reconocimiento que la empresa ha tenido en Almendralejo, que están trabajando en el desarrollo de una segunda edición donde todavía se incremente más la cantidad y la calidad de los expositores, ya que cuentan con una gran aceptación de la primera edición. La feria estuvo apoyada por las principales administraciones, conscientes de la importancia que estos sectores tienen para el crecimiento de Extremadura.