La hermandad del Amparo organiza una peregrinación a Guadalupe

La Hermandad del Amparo ha organizado para el 6 de septiembre su I Peregrinación a Guadalupe, una jornada especial con motivo del Año Santo Guadalupense. La iniciativa permitirá a los participantes disfrutar de un completo programa religioso.

La jornada incluirá una ofrenda floral, comida de peregrinos en el Hostal Cerezo y una visita guiada por Guadalupe. Posteriormente, los asistentes participarán en la Misa y Novena a Santa María de Guadalupe, con subida al Camarín, además de poder vivir la bajada de la Virgen al Altar Mayor.

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El precio es de 40 euros por persona, incluyendo desplazamiento en autobús, comida y visita guiada. Las plazas son limitadas y las reservas se hacen en el whatsAp 644 31 57 20.