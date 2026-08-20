Almendralejo
La hermandad del Amparo organiza una peregrinación a Guadalupe
Está programada para el domingo 6 de septiembre con una ofrenda floral, almuerzo de peregrinos y subida al Camarín de la Virgen
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Almendralejo
La Hermandad del Amparo ha organizado para el 6 de septiembre su I Peregrinación a Guadalupe, una jornada especial con motivo del Año Santo Guadalupense. La iniciativa permitirá a los participantes disfrutar de un completo programa religioso.
La jornada incluirá una ofrenda floral, comida de peregrinos en el Hostal Cerezo y una visita guiada por Guadalupe. Posteriormente, los asistentes participarán en la Misa y Novena a Santa María de Guadalupe, con subida al Camarín, además de poder vivir la bajada de la Virgen al Altar Mayor.
El precio es de 40 euros por persona, incluyendo desplazamiento en autobús, comida y visita guiada. Las plazas son limitadas y las reservas se hacen en el whatsAp 644 31 57 20.
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