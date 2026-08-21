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El campamento de verano en Almendralejo abre hasta el 4 de septiembre

Es una manera de poder conciliar la vida laboral y familiar antes de la vuelta al cole

Campamento de verano en este agosto en el polideportivo.

Campamento de verano en este agosto en el polideportivo. / LC

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Rodrigo Morán

Almendralejo

El Ayuntamiento de Almendralejo ha informado que el campamento multideportivo de verano continuará abierto durante la última semana de agosto y hasta el próximo 4 de septiembre, ofreciendo así una alternativa a las familias durante los últimos días de las vacaciones escolares. La iniciativa se desarrolla en las instalaciones del Polideportivo Tomás de la Hera y este año está gestionada por la empresa Pebetero.

La ampliación busca especialmente facilitar la conciliación familiar y laboral en el periodo comprendido entre el final del verano y el regreso de los niños a los colegios. El campamento está dirigido a menores de 3 a 14 años y ofrece actividades como piscina, multideporte, manualidades, talleres, psicomotricidad, refuerzo escolar y juegos populares. Las familias interesadas pueden realizar la inscripción y el pago de manera presencial en el Polideportivo Tomás de la Hera. El programa cuenta con plazas limitadas, con una capacidad máxima establecida de 400 participantes por quincena.

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