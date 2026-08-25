Destinan 133.000 euros para las escuelas deportivas en Almendralejo

El Ayuntamiento de Almendralejo destinará 133.100 euros a subvencionar las escuelas deportivas durante la temporada 2025/2026, después de publicarse las bases reguladoras de esta línea de ayudas dirigida a entidades deportivas de la localidad. La convocatoria se suma a las subvenciones destinadas a clubes deportivos y a las anunciadas el pasado viernes para la organización de eventos, quedando así publicadas las tres principales líneas de apoyo económico que habitualmente ofrece el consistorio al deporte local. Las ayudas a escuelas se concederán mediante concurrencia competitiva y estarán destinadas a actividades desarrolladas entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026.

Podrán optar a estas subvenciones los clubes deportivos sin ánimo de lucro y legalmente constituidos en el registro de la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura y en el del Ayuntamiento de Almendralejo. Cada entidad podrá presentar una única solicitud y la cantidad máxima que podrá recibir cada beneficiario será de 11.550 euros. Entre los conceptos que podrán financiarse se encuentran remuneraciones de personal, seguros, material deportivo, desplazamientos, alojamientos, licencias federativas, organización de competiciones, servicios médicos y de fisioterapia, publicidad, formación o alquiler de instalaciones deportivas.

Las solicitudes deberán tramitarse electrónicamente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Almendralejo e ir acompañadas, entre otra documentación, del presupuesto de ingresos y gastos del proyecto, memoria de actividades, relación de alumnos y sus correspondientes fichas federativas, Judex o cobertura sanitaria, así como el listado y titulación de monitores y entrenadores.

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El plazo siempre es corto y las escuelas deportivas tienen 15 días naturales para presentar una documentación que, en la mayoría de casos, se va preparando a lo largo de la temporada.