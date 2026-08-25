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Almendralejo

La iglesia ortodoxa rumana reconoce a Almendralejo

El gesto es una manera de agradecer el apoyo del ayuntamiento a la comunidad rumana

Raquel del Puerto, alcaldesa en funciones, estuvo en el homenaje.

Raquel del Puerto, alcaldesa en funciones, estuvo en el homenaje. / LC

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Rodrigo Morán

Almendralejo

Almendralejo ha sido reconocido con la Orden de Santiago Apóstol, un homenaje concedido por la Iglesia Ortodoxa rumana al alcalde, José María Ramírez. Esto se debe al apoyo constante del ayuntamiento de Almendralejo a la comunidad rumana asentada en la ciudad. La distinción fue recogida por la alcaldesa en funciones, Raquel del Puerto, al encontrarse el regidor de vacaciones.

El acto tuvo lugar durante la ceremonia de consagración de la iglesia ortodoxa de San Marcos Apóstol y Evangelista, celebrada en Almendralejo y presidida por representantes de la Diócesis Ortodoxa Rumana de España y Portugal. A la celebración asistió también el segundo teniente de alcalde, Juanma Forte.

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Hay que recordar que, según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística, la población rumana empadronada en Almendralejo se sitúa en 2.034 personas, representando casi el 6% de la población. Dicha población aumenta de forma considerable en estas fechas de vendimia por la llegada de cerca de 2.000 temporeros más.

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