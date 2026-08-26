Almendralejo
La Agrupación Musical de la Merced espera continuar con su crecimiento
La formación musical, una de las más numerosas en la ciudad, abre el nuevo plazo de inscripciones para los que quieran ser músicos
La Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Merced acaba de anunciar que abre el plazo de inscripciones para el nuevo curso, con el objetivo de incorporar nuevos integrantes y acercar la música a todas aquellas personas que alguna vez se hayan planteado aprender a tocar un instrumento.
Con el propósito de facilitar los primeros pasos, La Merced proporciona gratuitamente tanto el instrumento como el uniforme, por lo que no es necesario disponer previamente de material propio para comenzar. «Porque aquí no solo aprendes a tocar. Aquí encuentras tu banda, tu sitio», destaca la agrupación en su campaña de captación. Las personas interesadas pueden obtener información o formalizar su inscripción a través del teléfono 675 343 742.
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