Almendralejo
Advierten que la basura debe tirarse entre las ocho y once de la noche
El Ayuntamiento Almendralejo informa a los vecinos en sus canales de este obligatoriedad
El Ayuntamiento de Almendralejo ha recordado a la ciudadanía la obligatoriedad de respetar el horario establecido para depositar la basura, después de detectarse numerosos casos de personas que continúan arrojando residuos a los contenedores fuera de la franja permitida. Una situación especialmente problemática durante los meses de verano, cuando pueden encontrarse bolsas depositadas incluso a mediodía y durante las horas de mayor calor, permaneciendo durante buena parte de la jornada en los contenedores y favoreciendo la aparición de fuertes olores. La basura de residuos debe depositarse exclusivamente entre las 20:00 y las 23:00 horas, un horario vigente todos los días del año.
El cumplimiento resulta especialmente importante cuando las temperaturas son elevadas, ya que el calor acelera la descomposición de los residuos y puede generar malos olores y problemas de salubridad. También se recuerda que depositar basura fuera del horario establecido o abandonar residuos en la vía pública está contemplado como infracción en las ordenanzas municipales y puede penalizarse con hasta 750 euros de multa.
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