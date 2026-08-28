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Almendralejo

Advierten que la basura debe tirarse entre las ocho y once de la noche

El Ayuntamiento Almendralejo informa a los vecinos en sus canales de este obligatoriedad

Isla de contenedores colocada en la avenida República de Cuba de Almendralejo.

Isla de contenedores colocada en la avenida República de Cuba de Almendralejo. / Rodrigo Morán

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Rodrigo Morán

Almendralejo

El Ayuntamiento de Almendralejo ha recordado a la ciudadanía la obligatoriedad de respetar el horario establecido para depositar la basura, después de detectarse numerosos casos de personas que continúan arrojando residuos a los contenedores fuera de la franja permitida. Una situación especialmente problemática durante los meses de verano, cuando pueden encontrarse bolsas depositadas incluso a mediodía y durante las horas de mayor calor, permaneciendo durante buena parte de la jornada en los contenedores y favoreciendo la aparición de fuertes olores. La basura de residuos debe depositarse exclusivamente entre las 20:00 y las 23:00 horas, un horario vigente todos los días del año.

El cumplimiento resulta especialmente importante cuando las temperaturas son elevadas, ya que el calor acelera la descomposición de los residuos y puede generar malos olores y problemas de salubridad. También se recuerda que depositar basura fuera del horario establecido o abandonar residuos en la vía pública está contemplado como infracción en las ordenanzas municipales y puede penalizarse con hasta 750 euros de multa.

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