Ceal abre su catálogo de retos para impulsar el plan ‘Acho Emprende’

La Coordinadora Empresarial de Almendralejo (CEAL) ya trabaja en la puesta en marcha de la séptima edición de ‘Acho Emprende’, uno de sus proyectos educativos más consolidados, que regresará durante el curso 2026/2027 con el propósito de fomentar capacidades, habilidades y actitudes emprendedoras entre los niños y niñas de la localidad. La iniciativa volverá a tener carácter local, centrando sus actividades en los centros educativos de Almendralejo y buscando nuevamente la implicación directa del tejido empresarial y asociativo para plantear retos vinculados con situaciones y necesidades reales del entorno.

El programa inició su andadura como experiencia piloto en 2016, cuando participaron cinco colegios, y fue creciendo progresivamente hasta alcanzar siete centros en su segunda edición, ocho en la tercera, nueve en la cuarta y once en la quinta. Su metodología se ha basado desde sus comienzos en plantear a los escolares diferentes retos prácticos con los que desarrollar habilidades como la creatividad, la comunicación, el trabajo en equipo, la gestión de proyectos, las relaciones sociales o el manejo de herramientas digitales. En las últimas ediciones también han integrado a los alumnos de Includes Almendralejo.

El proyecto también ha ido modificando su dimensión con el paso de los años. En 2024 llegó a extenderse a 16 municipios de la comarca, ampliando su radio de actuación más allá de Almendralejo. Sin embargo, en su sexta edición volvió a concentrarse en la capital de Tierra de Barros, donde participaron más de 400 escolares y todos los centros educativos de la ciudad.

De cara al próximo curso, la Coordinadora Empresarial dispone ya de una batería de retos, aunque pretende ampliar el catálogo para ofrecer más posibilidades a los centros educativos. Además, los propios colegios podrán plantear propuestas relacionadas con problemas, necesidades o situaciones reales de Almendralejo, reforzando así uno de los principios fundamentales del programa: enseñar a los más pequeños que emprender no significa exclusivamente crear una empresa, sino también tener iniciativa, buscar soluciones, trabajar conjuntamente y ser capaces de generar cambios positivos en su entorno.

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CEAL ha abierto igualmente la puerta a empresas, profesionales y entidades que quieran presentar un reto propio para ‘Acho Emprende VII’. Las propuestas podrán remitirse hasta el 11 de septiembre de 2026, solicitando la documentación necesaria.