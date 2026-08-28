El coso de la Piedad acoge la final del circuito regional de novilladas

Almendralejo se convertirá el próximo 12 de septiembre en el epicentro del toreo extremeño con la celebración de la gran final del Circuito de Novilladas de Extremadura 2026. La cita comenzará a las 21:00 horas y tendrá como escenario el Coso de la Piedad, donde se celebrará una novillada con picadores en la que se lidiarán seis novillos de la ganadería de Chamaco.

Los tres novilleros que se disputarán el triunfo serán Jesús Yglesias, David Gutiérrez y Pepe Martínez, clasificados para la final después de superar las diferentes fases del circuito. Los tres harán el paseíllo en Almendralejo con el objetivo de proclamarse vencedores de una edición que llegará así a su desenlace con una de sus citas más esperadas. Se espera bastante público en la plaza.