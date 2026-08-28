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Hallan fallecida en su vivienda a una mujer de 70 años en Almendralejo

Los vecinos alertaron a los servicios de emergencia al llevar días sin ver a la víctima

Zona de la avenida López de Ayala próxima al piso donde se hallaba la mujer.

Zona de la avenida López de Ayala próxima al piso donde se hallaba la mujer. / R. Morán

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Almendralejo

Una mujer de 70 años ha sido encontrada fallecida en el interior de su domicilio este jueves en Almendralejo, después de que la preocupación de sus vecinos motivara la intervención de los servicios de emergencia. El suceso se produjo este jueves en un piso situado en la calle López de Ayala, donde algunos residentes habían advertido que llevaban aproximadamente una semana sin ver a la mujer, que vivía sola y era viuda desde hacía varios años.

Hasta el edificio se desplazaron agentes de la Policía Nacional, efectivos de bomberos y personal sanitario del 112, que accedieron a la vivienda y confirmaron el fallecimiento. Por el momento no han trascendido las circunstancias concretas en las que se produjo la muerte. La noticia ha causado una profunda conmoción entre los vecinos de la zona, especialmente entre aquellos que conocían a la fallecida y cuya inquietud ante su prolongada ausencia permitió finalmente alertar a los servicios de emergencia.

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