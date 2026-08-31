Ramírez: «Tengo experiencia, un proyecto y un equipo»

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez Morán, ha explicado los motivos que le han llevado a decidir que volverá a encabezar la candidatura del PSOE en las próximas elecciones municipales de 2027. En una carta dirigida a la militancia socialista, Ramírez reconoce que la decisión llega después de varios días de «descanso y reflexión» y tras consultarla con su familia y con la secretaria general del partido. El regidor admite que no ha sido una determinación sencilla después de 42 años de trabajo y casi 19 al frente del Ayuntamiento, una trayectoria que, según reconoce, podría haberle llevado a buscar una etapa más tranquila.

Sin embargo, Ramírez asegura que finalmente han pesado más su compromiso con Almendralejo y los numerosos apoyos recibidos para que continúe. El alcalde sostiene que cuenta con los argumentos necesarios para afrontar un nuevo mandato: «Creo que tengo experiencia, tengo un proyecto de ciudad y tengo un equipo para llevarlo a cabo». También rechaza sentirse cansado o considerar que su etapa política esté agotada y revela que ha recibido ofertas para ocupar otros puestos «más cómodos», propuestas que asegura haber rechazado porque su intención es continuar trabajando por Almendralejo. Su candidatura deberá ser respaldada por la asamblea local del PSOE prevista para septiembre.