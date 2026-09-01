Almendralejo
El Brut Night Fest, un nuevo festival que se celebra en Huerta Montero
Será el 18 de septiembre y propone música en directo con Alba Molina y la ambientación de Kumbia Eskombro
El yacimiento arqueológico de Huerta Montero se convertirá el próximo 18 de septiembre en el escenario del Brut Night Fest, una propuesta que combinará música en directo, gastronomía y cava en un entorno con más de 4.600 años de historia. La iluminación de las velas y el cielo nocturno acompañarán una experiencia diseñada para ofrecer una noche diferente en uno de los espacios patrimoniales más singulares de la ciudad.
La música tendrá como gran protagonista a Alba Molina, que ofrecerá una actuación en directo en un formato íntimo y especial. La programación se completará con la ambientación de Kumbia Eskombro, mientras que el apartado gastronómico incluirá una degustación de Cava Finca La Pintada y la presencia de un cortador de jamón.
El Brut Night Fest nace con un formato de aforo limitado que busca unir patrimonio, cultura y gastronomía, permitiendo disfrutar de una copa de cava bajo las estrellas mientras Huerta Montero adquiere una imagen completamente diferente gracias a la iluminación con velas. Las entradas pueden adquirirse de manera online por un precio de 15 euros . n
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