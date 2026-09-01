La concentración para apoyar a Ceuta será este miércoles por la mañana en Almendralejo

El Ayuntamiento de Almendralejo ha convocado para este miércoles, 2 de septiembre, a las 12:00 horas, una concentración a las puertas del consistorio para expresar públicamente el respaldo de la ciudad a Ceuta, a sus ciudadanos y a la defensa de su seguridad y convivencia. El equipo de Gobierno ha realizado un llamamiento abierto a la participación de todos los almendralejenses, independientemente de su sensibilidad u opción política.

Insisten en que el acto pretende tener un carácter institucional y de unidad, alejándose de cualquier confrontación partidista. El Ayuntamiento considera que Ceuta merece «el respaldo de todas las instituciones y del conjunto de la sociedad» y defiende que esta cuestión debe situarse por encima de las diferencias políticas. En este sentido, remarca que «apoyar a Ceuta no puede significar estar contra nadie» ni convertir esta causa en un motivo de enfrentamiento.

Como muestra visible de este respaldo, el Ayuntamiento instalará una pancarta en la fachada del antiguo Ayuntamiento. La elección de este edificio responde, según se ha explicado desde el Gobierno municipal, a las grandes dimensiones de la pancarta y al espacio necesario para su colocación.

La convocatoria municipal de las 12:00 horas se produce además en una jornada en la que está prevista otra concentración a las 20:00 horas. Desde el Ayuntamiento se aclara que esta segunda convocatoria no habría partido formalmente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), sino de su presidenta, María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez de la Frontera. Por este motivo, el Ayuntamiento de Almendralejo ha optado por no secundar institucionalmente la convocatoria de las 20:00 horas y organizar su propio acto al mediodía. No obstante, desde el Gobierno municipal se subraya que cualquier ciudadano es libre de participar en cualquiera de las concentraciones.

El PP estará

Por su parte, el Partido Popular de Almendralejo, principal grupo de la oposición municipal, ha confirmado su presencia en la concentración convocada por el Ayuntamiento a las 12:00 horas. Su portavoz, Adoración Gutiérrez, ha señalado que asistirá al acto, aunque ha cuestionado la elección de un horario laboral al entender que puede dificultar la participación de parte de la ciudadanía.

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«Aun así, yo, como portavoz municipal, acudiré porque es mi obligación y, sobre todo, mi compromiso con Ceuta y con todos los ceutíes», ha manifestado Adora.