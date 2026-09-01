Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AutismoContempopráneaEntrevistaFútbol
instagram

Almendralejo

La iluminación de la Torre de los Almendros conquistó a los vecinos

Almendralejo ha mantenido encendida su torre situada en la Purificación de manera especial hasta el último día de agosto

La Torre de los Almendros iluminada durante agosto.

La Torre de los Almendros iluminada durante agosto. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rodrigo Morán

Almendralejo

La iluminación especial de la Torre de la Purificación se ha convertido en una de las imágenes más llamativas del verano en Almendralejo. El alumbrado instalado con motivo de las fiestas de Nuestra Señora de la Piedad ha recibido una respuesta muy positiva por parte de numerosos vecinos, que han destacado el atractivo que ha aportado al monumento durante las noches estivales. La buena acogida llevó al Ayuntamiento de Almendralejo a mantener esta iluminación durante todo el mes, hasta el pasado 31 de agosto. La Torre de los Almendros, constituye uno de los grandes símbolos arquitectónicos de Almendralejo y una de las referencias más reconocibles de su paisaje urbano, al ser visible prácticamente desde cualquier punto de la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nuevo golpe al narcotráfico en Badajoz: la Guardia Civil interviene 423 kilos de cocaína en una furgoneta
  2. Nuevo caso del fraude de la transferencia bancaria en Badajoz: detenido un timador con 19 denuncias a sus espaldas
  3. Fallece Pedro Márquez Alcalde, letrado jefe del Ayuntamiento de Badajoz durante 20 años
  4. Aparecen nuevos restos arqueológicos en la avenida de Huelva de Badajoz, junto a la necrópolis islámica ya documentada
  5. Cinco horas, 66 espacios y más de 180 actividades: Badajoz vivirá este sábado su mayor Noche en Blanco
  6. Dos vehículos calcinados y otros tres afectados por un incendio de madrugada en la calle Conil de Badajoz
  7. Los Rebeldes, La Frontera y Diván du Don estarán en el Rock & Rett de Badajoz
  8. Cerro de Reyes critica la limpieza 'a medio gas' del Rivillas y el Calamón en Badajoz y exige un mantenimiento integral

La iluminación de la Torre de los Almendros conquistó a los vecinos

La iluminación de la Torre de los Almendros conquistó a los vecinos

El Brut Night Fest, un nuevo festival que se celebra en Huerta Montero

El Brut Night Fest, un nuevo festival que se celebra en Huerta Montero

Gabriel Jesús: “No me ofende ser el plan B de Julián Álvarez”

Dos astronautas concluyen un paseo espacial con problemas de movilidad en un traje

Dos astronautas concluyen un paseo espacial con problemas de movilidad en un traje

Sorteo Bonoloto del martes 1 de septiembre de 2026

Sorteo Bonoloto del martes 1 de septiembre de 2026

Sorteo Euromillones del martes 1 de septiembre de 2026

Sorteo Euromillones del martes 1 de septiembre de 2026

Silvia González confirma que el PSOE no participará en la concentración de la Femp en Badajoz y acusa al PP de "uso partidista"

Silvia González confirma que el PSOE no participará en la concentración de la Femp en Badajoz y acusa al PP de "uso partidista"

Vídeo | Vecinos de la calle Santo Domingo en Badajoz critican los nuevos bolardos

Vídeo | Vecinos de la calle Santo Domingo en Badajoz critican los nuevos bolardos
Tracking Pixel Contents