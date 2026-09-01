Almendralejo
La iluminación de la Torre de los Almendros conquistó a los vecinos
Almendralejo ha mantenido encendida su torre situada en la Purificación de manera especial hasta el último día de agosto
La iluminación especial de la Torre de la Purificación se ha convertido en una de las imágenes más llamativas del verano en Almendralejo. El alumbrado instalado con motivo de las fiestas de Nuestra Señora de la Piedad ha recibido una respuesta muy positiva por parte de numerosos vecinos, que han destacado el atractivo que ha aportado al monumento durante las noches estivales. La buena acogida llevó al Ayuntamiento de Almendralejo a mantener esta iluminación durante todo el mes, hasta el pasado 31 de agosto. La Torre de los Almendros, constituye uno de los grandes símbolos arquitectónicos de Almendralejo y una de las referencias más reconocibles de su paisaje urbano, al ser visible prácticamente desde cualquier punto de la ciudad.
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