Ángel Ortiz, la radio y el folclore reciben un homenaje en Almendralejo el 7 de septiembre

Almendralejo celebrará el próximo lunes 7 de septiembre, a partir de las 12:00 horas, su Acto Institucional con motivo del Día de Extremadura. El Salón de Plenos del Ayuntamiento será escenario de una jornada dedicada a reconocer a personas y entidades estrechamente vinculadas con la ciudad. Radio Comarca de Barros y Radio Almendralejo, por sus respectivos 40 aniversarios; Festibarros, en su 25 aniversario; y el futbolista almendralejense Ángel Ortiz, jugador del Real Betis Balompié, recibirán el Disco de Teodosio y la insignia de plata de la ciudad.

El acto servirá para reivindicar especialmente la importancia de la radio de proximidad. Radio Comarca de Barros inició sus emisiones el 4 de agosto de 1986 y desde entonces ha acompañado durante cuatro décadas la actualidad, la vida social y el día a día de Almendralejo. Por sus micrófonos han pasado numerosas voces y profesionales, consolidándose como un servicio público cercano a los ciudadanos y capaz de evolucionar al ritmo de los nuevos tiempos. También cumplirá 40 años en este 2026 Radio Almendralejo, cuya trayectoria será igualmente reconocida.

Cultura

La cultura popular tendrá otro de los grandes protagonismos con el homenaje a Festibarros por sus 25 años de historia. Durante este cuarto de siglo, el festival se ha convertido en una de las citas culturales representativas de Almendralejo y en un escaparate para la conservación y difusión del folclore y las tradiciones. El reconocimiento pretende extenderse también a todas las personas, asociaciones y colectivos que han contribuido a mantener vivo el festival y, con él, unas raíces que han ido transmitiéndose entre generaciones.

El deporte estará representado por Ángel Ortiz, futbolista natural de Almendralejo que ha conseguido alcanzar la élite con el Real Betis. La ciudad reconocerá su trayectoria, esfuerzo y constancia, además del ejemplo que representa para los jóvenes deportistas almendralejenses que persiguen el sueño de llegar al fútbol profesional. Sus compromisos deportivos impedirán que pueda estar personalmente en el Salón de Plenos, por lo que será su familia la encargada de recoger la distinción y durante el homenaje se proyectará un vídeo con la participación del propio jugador.

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Discurso ciudadano

La celebración incluirá además el tradicional discurso ciudadano, que este año pronunciará Alicia García Rubiales, y la entrega de premios del Concurso de Pintura Manuel Antolín. El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, realizará una breve intervención antes de un cierre en el que volverán a tomar protagonismo las raíces extremeñas, con la actuación de la rondalla de la Asociación Cultural y Folclórica Tierra de Barros poniendo el broche musical a una jornada concebida para reconocer el talento, la cultura, la comunicación y la identidad de la ciudad. n