Los principales partidos de Almendralejo se unen para apoyar a la ciudad de Ceuta

Alrededor de 60 personas participaron este miércoles en la concentración convocada por el Ayuntamiento de Almendralejo a las puertas del Palacio de Monsalud para mostrar su solidaridad con Ceuta. El alcalde, José María Ramírez, presidió el acto acompañado por miembros del equipo de gobierno y por la portavoz de la oposición, Adoración Gutiérrez, y dio lectura a una declaración de apoyo al pueblo ceutí. El manifiesto trasladó también el respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las instituciones que trabajan para responder a la situación. Asimismo, reclamó la defensa de la soberanía territorial de Ceuta, recursos económicos, legales y humanos suficientes para afrontar sus consecuencias y una «solución efectiva y pacífica».