Las donaciones en agosto alcanzan las 747 bolsas de sangre en Almendralejo

La campaña de donaciones de sangre celebrada durante el mes de agosto en Almendralejo se ha cerrado con un total de 747 bolsas recogidas durante las siete jornadas desarrolladas en el Centro de Salud San José. Desde la Coordinadora Local de Donantes de Sangre se realiza una valoración positiva de estos datos, especialmente por el repunte experimentado en el número de donantes respecto a las últimas campañas.

La respuesta ciudadana ha sido especialmente destacada en varias de las jornadas, en las que se llegó a superar el centenar de bolsas de sangre extraídas en un solo día. Un incremento de participación que permite recuperar cifras importantes y vuelve a poner de manifiesto la solidaridad de los donantes de Almendralejo.