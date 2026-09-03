Los murales que relatan parte de la historia de Almendralejo

La sede de la Asociación de Mujeres Nuestra Señora de la Piedad, conocida como Las Amas de Casa, se ha convertido en un nuevo espacio desde el que mirar al pasado de Almendralejo. La entidad ha inaugurado una serie de murales fotográficos que recorren su propia trayectoria y recuperan acontecimientos relevantes de la historia de la ciudad, uniendo en imágenes más de cuatro décadas.

El alcalde, José María Ramírez, ha acompañado a las integrantes de la asociación durante la inauguración de unos murales que desde ahora reciben a quienes acceden a su sede, situada en pleno centro de Almendralejo. La iniciativa adquiere además un significado especial en un año en el que la asociación cumple 46 años de historia.

Buena parte del protagonismo de este recorrido corresponde precisamente a las mujeres que han construido la asociación generación tras generación. Su presidenta, Toni Calvo, quiso recordarlas durante el acto, mencionando a quienes han formado parte de una entidad que ha mantenido durante décadas una intensa presencia en la vida social de Almendralejo.

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Los murales han sido diseñados por Conrado del Castillo y han contado con una subvención de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Almendralejo. Su responsable, Juliana Megías, participó también en el acto.