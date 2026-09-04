Almendralejo
Varios talleres de la ludoteca acercan la educación en igualdad en Almendralejo
Durante las últimas semanas los niños han trabajado aprendizajes de valores relacionados con el respeto, la convivencia y la igualdad
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Almendralejo
La ludoteca de verano municipal de Almendralejo ha desarrollado durante las últimas semanas diferentes talleres destinados a trabajar la igualdad desde edades tempranas. Las actividades se han llevado a cabo tanto en la propia ludoteca como en los campamentos de los Espacios Educativos Saludables, utilizando propuestas adaptadas a los niños y niñas participantes.
A través de diferentes dinámicas se han abordado conceptos como la corresponsabilidad, los estereotipos y roles de género, la coeducación y la prevención de la violencia. Los talleres han permitido combinar el carácter lúdico de las actividades estivales con el aprendizaje de valores relacionados con el respeto, la convivencia y la igualdad.
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