Almendralejo
Reconocimientos con mucho orgullo de pertenencia
Almendralejo entregó cuatro reconocimientos por los actos del Día de Extremadura que recayeron en Radio Comarca de Barros y Radio Almendralejo, por sus 40 años de trayectoria; en Festibarros, el festival que ha cumplido 25 años; y en Ángel Ortiz, jugador almendralejense del Real Betis
El salón de plenos del Ayuntamiento de Almendralejo acogió los reconocimientos que la ciudad ha tenido con personas y entidades por sus distintas trayectorias y que están enmarcados en los actos del Día de Extremadura de este 2026. Este año los homenajeados han sido Radio Comarca de Barros y Radio Almendralejo, por sus 40 años de historia; Festibarros, por sus 25 años de vida; y el jugador del Real Betis, Ángel Ortiz.
Precisamente, Ortiz no pudo estar por sus compromisos con el primer equipo, pero sí estuvo toda su familia al completo. Su madre recogió el Disco de Teodosio y Ángel Ortiz dejó un precioso vídeo para acordarse del apoyo de todos los almendralejenses.
La radio fue protagonista con dos aniversarios que coinciden en dígitos y dos emisoras que han acercado siempre la información local hasta los vecinos.
El salón estuvo repleto de integrantes del grupo folclórico Tierra de Barros, principal impulsaro del festival Festibarros que tiene un cuarto de siglo. Además, Alicia García Rubiales puso la guinda con un discurso ciudadano que emocionó a los presentes.
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