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El almendralejense Iván Lozano ya es Míster Extremadura de la Moda

Gana el certamen regional en Olivenza en su primera experiencia en este mundo y estará en el concurso nacional del año 2027

Iván Lozano Malpica.

Iván Lozano Malpica. / Cedida

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Rodrigo Morán

Almendralejo

El joven almendralejense Iván Lozano Malpica ha sido elegido Míster Extremadura Embajador de la Moda 2026, tras imponerse en la gala celebrada en el Auditorio de Olivenza. El certamen reunió a 28 aspirantes, 14 hombres y 14 mujeres, llegados desde diferentes localidades de la región. Para Lozano supone un importante salto en este ámbito, ya que anteriormente había sido elegido míster de la barriada del Mercado de Almendralejo, pero no había participado hasta ahora en otros certámenes.

El título otorga al almendralejense el pase directo al certamen nacional del próximo año. Al margen de esta nueva experiencia , Iván continúa con su formación académica y actualmente estudia un grado de Gestión y Administración en el IES Arroyo Harnina.

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