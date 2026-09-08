Clara Bucaran: «Nos sentimos mal con algunos comentarios de las redes»

Más de 2.000 personas de nacionalidad rumana residen actualmente en Almendralejo, una cifra que representa aproximadamente el 5,9% de la población y que se incrementa temporalmente durante estas semanas coincidiendo con la campaña de la vendimia y la llegada de temporeros. Una comunidad numerosa y asentada desde hace años en la ciudad que, sin embargo, observa con preocupación algunos comentarios que aparecen en las redes sociales y que, a juicio de la presidenta de la Asociación de Rumanos de Almendralejo, Clara Emilia Bucuran, terminan generalizando determinados problemas de convivencia a todo el colectivo.

«Nos sentimos muy mal con los comentarios de redes, nos están juntando a todos por igual. Parece que hablar de rumanos es malo», lamenta Bucuran. La presidenta reconoce que existen comportamientos incívicos y situaciones especialmente complejas en determinadas zonas, entre ellas el barrio de San José, pero rechaza que estos episodios puedan utilizarse para construir una imagen general de las más de 2.000 personas de nacionalidad rumana que viven en Almendralejo. Detrás de esa cifra, recuerda, existen realidades muy diferentes: trabajadores, familias completamente integradas, jóvenes que han crecido en la localidad y menores que han nacido o desarrollado prácticamente toda su vida en Almendralejo.

Precisamente la integración de los niños constituye una de las grandes prioridades de la asociación. Bucuran cifra en alrededor de 600 los menores pertenecientes a la comunidad rumana y reconoce que todavía existe mucho trabajo por hacer, especialmente con aquellas familias que presentan mayores dificultades sociales. «Nosotros intentamos estar con los niños rumanos, especialmente con los gitanos. Nos cuesta mucho que vayan a la escuela y nosotros intentamos convencer a los padres de estas familias», explica. El objetivo pasa por acercarse directamente a los hogares, generar confianza y hacer comprender la importancia que tendrá la educación en las oportunidades futuras de esos menores.

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La Asociación de Rumanos de Almendralejo desarrolla parte de esta labor precisamente en las zonas donde aparecen mayores dificultades de convivencia. «Ellos a veces son incívicos, el barrio de San José es delicado, pero nosotros estamos trabajando allí». Existe además una consecuencia que preocupa especialmente a la asociación: el efecto que determinados mensajes pueden tener sobre los más pequeños. Según explica Bucuran, hay niños que llegan a sentir vergüenza de reconocer sus orígenes rumanos después de escuchar comentarios negativos sobre su comunidad. Para combatirlo, la asociación trata de que integración y conservación de las raíces sean compatibles. Organiza comidas, encuentros, actividades culturales y bailes para que los menores conozcan su cultura y puedan sentirse parte de Almendralejo sin necesidad de renunciar a su procedencia familiar.