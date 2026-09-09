Esos abuelos a los que tantas cosas buenas les debemos

El parque de la Piedad de Almendralejo se convirtió este miércoles en escenario de una de esas citas que apelan directamente a la memoria y al corazón de la ciudad con la celebración del Día del Abuelo, una jornada concebida para reconocer a quienes han dedicado buena parte de su vida a cuidar de sus familias, trabajar y contribuir al desarrollo de la sociedad. El encuentro comenzó con una misa y un desayuno saludable, antes de dar paso a la tradicional entrega de diplomas a los mayores homenajeados. Rodeados de hijos, nietos y otros familiares, los protagonistas vivieron un momento especialmente emotivo y reconfortante, sintiendo de cerca el cariño de los suyos y el reconocimiento de toda Almendralejo. El alcalde, José María Ramírez, volvió a estar presente en esta entrañable cita acompañado por la concejala Isa Ballesteros, compartiendo una mañana en la que los mayores fueron los auténticos protagonistas.

Este año fueron homenajeados Manuel Esteban Vivas, de la Residencia Nuestra Señora de la Piedad; Juan Simón López, de la Residencia COMSER; Andrés Fernández Salas, de la Asociación de Familiares de Enfermos de Párkinson de Almendralejo (AFENPAL); Ana Muñoz Macho, de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Tierra de Barros (AFA); Josefa Pérez Guerrero, de Mensajeros de la Paz; María del Carmen Remedios García, del programa de Promoción de la Autonomía, Servicios de Proximidad y Acompañamiento a la Soledad No Deseada “Estamos Contigo”; y Pedro Rodríguez Esteban, del Centro de Mayores. Siete nombres que representaron a toda una generación y que recibieron mucho más que un diploma: el agradecimiento colectivo por una vida de esfuerzo, experiencia y entrega.