Trece poemarios optan al premio literario ‘José de Espronceda’

El XXI Premio de Poesía ‘José de Espronceda’ Ciudad de Almendralejo 2026 ya tiene sus trece obras finalistas. Los poemarios seleccionados son La tumba natal, de La tumba natal; A veces, el olvido, de Endimion; Alto ciprés, de Xate; Entonces, el tiempo, de Ángel del cauce; Cuando todo sea de verdad ahora, de Ralli; Palimpsesto, de Aristortas; Los hijos de Pedro Páramo, de Juan Preciado; Las dolorosas, de Alceo; La habitación impropia, de Ananké; Oficio de ausencia, de Lemuel; El escultor de sombras, de Dani Moor; El lugar de los ahogados, de Amaltea; y La casa de la luz, de Velón en llamas. Los nombres corresponden a los lemas o pseudónimos utilizados para mantener el anonimato de sus autores durante el proceso de valoración.

El Ayuntamiento de Almendralejo, a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, dará a conocer próximamente la obra ganadora durante una velada literaria en el Centro Cultural San Antonio, integrada en la programación de la Ruta Literaria sobre el Romanticismo. El certamen, con el que el consistorio pretende fomentar la creación literaria y reconocer la poesía contemporánea, está dotado con 7.000 euros y la publicación de la obra ganadora por una editorial.