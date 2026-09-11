Almendralejo se prepara para vivir cinco días de Romanticismo puro

Almendralejo volverá a viajar al siglo XIX del 23 al 27 de septiembre con la celebración de la XXI Ruta Literaria sobre el Romanticismo, una de las principales citas culturales y turísticas de la ciudad y Fiesta de Interés Turístico Regional. La concejala de Acción y Promoción Cultural, Isabel Ballesteros, ha presentado la programación en la Diputación de Badajoz junto al vicepresidente primero de la institución provincial, Juan Mari Delfa. José de Espronceda y Carolina Coronado volverán a ejercer como grandes referentes de una edición que llevará literatura, teatro, música, gastronomía e historia a calles, plazas y espacios emblemáticos.

Después de veintiuna ediciones, el Ayuntamiento mantiene como una de las principales señas de identidad de la Ruta su apuesta por sacar la cultura a la calle y convertir al público en parte de la celebración. Este año se reforzará especialmente la participación de asociaciones y colectivos locales y se ampliarán las propuestas destinadas al público infantil. Grupos de teatro, músicos, escritores, asociaciones de mujeres, artesanos, hosteleros, centros educativos y trabajadores municipales participan en una programación que, como ha destacado Ballesteros, «no se hace únicamente para Almendralejo, sino desde Almendralejo y con Almendralejo».

Aunque la programación vinculada a esta edición comenzó ya durante el mes de mayo, será a partir del miércoles 23 y, especialmente, durante el viernes 25 y el sábado 26 de septiembre, cuando Almendralejo despliegue su gran ambientación romántica. Entre las propuestas aparece la exposición ‘Almendralejo se viste de Romanticismo’, que trasladará la estética de la época a monumentos y espacios urbanos, invitando a vecinos y visitantes a redescubrir la ciudad desde una perspectiva diferente.

La gastronomía gana protagonismo con una de las novedades de esta edición, la Ruta de la Tapa Romántica, en la que diferentes establecimientos ofrecerán creaciones inspiradas en la gastronomía de la época. A ella se unirán el Mercado Gastronómico de la Asociación Raíces Artesanas y el Mercado Artesanal Temático, que incluirá talleres gratuitos abiertos al público.

También se recuperarán las tabernas tradicionales de época, recreando espacios y formas de convivencia de finales del siglo XIX con la participación de asociaciones de mujeres de Almendralejo. La programación gastronómica volverá además a reivindicar productos representativos de la ciudad y Tierra de Barros con una nueva edición de ‘A CAVA con Jamón’.

Teatro, música y literatura

Las artes escénicas serán otro de los pilares de la Ruta. Habrá teatro de calle, representaciones de compañías y colectivos locales y diferentes recorridos teatralizados. Entre ellos sobresale la Ruta de Misterios del Romanticismo, prevista para el viernes 25 y protagonizada por Rabión Teatro, que conducirá al público por diferentes enclaves de Almendralejo descubriendo historias, personajes y leyendas relacionadas con el patrimonio y el imaginario romántico.

La música estará representada, entre otros, por la Banda Municipal de Música de Almendralejo, la Coral de Almendralejo, la Orquesta del Romanticismo y el Coro de Cámara Vía de la Plata. Una de las citas será ‘Ecos del Romanticismo: Concierto de Ópera y Zarzuela’, con un recorrido musical por el siglo XIX que incluirá composiciones de Mozart, Bellini, Bizet y Verdi junto a piezas de la tradición lírica española. Recitales poéticos y lecturas completarán la vertiente más literaria de la programación.

El viernes 25, los Jardines de Santa Clara recuperarán además Romantik Punk, la propuesta más joven y transgresora de la Ruta. Combinará sesiones de DJ con la actuación de la Orquesta de Músicos de Almendralejo (OMA) y estrenará este año una nueva decoración diseñada especialmente por Gala González.

La Noche de las Velas

Uno de los momentos centrales llegará el sábado 26 con la Noche de las Velas. A partir de las 23:00 horas, el entorno de la Plaza de España y el Palacio de Monsalud cambiará su imagen con cientos de velas iluminando calles, balcones y ventanas.

La noche arrancará con la Gala Musical de la Orquesta del Romanticismo y continuará a las 23:30 horas con la Gala Poética protagonizada por Pedro Casablanc, que regresa a Almendralejo después de que la lluvia impidiera desarrollar su actuación el pasado año.

A medianoche, el Parque de Santa Clara será escenario de un concierto a la luz de las velas del Coro de Cámara Vía de la Plata. Ya a la una de la madrugada, la Iglesia de San Antonio acogerá un recital de Miguel Rodríguez y la lectura de El cuervo, de Edgar Allan Poe, acompañada al órgano por Laura Domínguez Meca.

Una Ruta pensada también para los niños

Otra de las apuestas de la XXI edición será acercar el Romanticismo a las nuevas generaciones. El viernes habrá talleres infantiles dentro del Mercado Artesanal Temático y actividades de complementos y maquillaje vinculadas a Romantik Punk.

El sábado llegará una de las novedades principales: la Ruta Teatralizada Infantil ‘Almendralejo Romántico’, una aventura en la que los pequeños acompañarán a Carolina Coronado y José de Espronceda por algunos de los monumentos más destacados de la ciudad mediante juegos, personajes e historias, con referencias también a autores como Edgar Allan Poe y Oscar Wilde.

La oferta familiar se completará con un Taller de Folklore de la Asociación Cultural Folklórica Tierra de Barros, ‘Al abordaje Piratas’, del Taller de Teatro de Verano dirigido por José María Galavís, y talleres de la Universidad Popular sobre pintura romántica y la obra de Espronceda. El domingo, ‘Vaya Circo’, de Circobaya, pondrá el broche a la programación infantil con teatro de calle, clown y humor.

Noticias relacionadas

Isabel Ballesteros ha destacado que el propósito es conseguir que familias, jóvenes, mayores y visitantes encuentren su espacio dentro de la celebración y puedan descubrir al mismo tiempo el patrimonio, la gastronomía y la cultura de Almendralejo. «La Ruta Literaria se puede leer en un programa, pero la Ruta de verdad se vive en la calle», ha señalado la concejala, que ha invitado a vecinos y visitantes a participar activamente durante los cinco días.