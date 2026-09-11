Almendralejo fue protagonista en la Feria de la Vendimia de Montilla

Almendralejo ha sido protagonista de la Fiesta de la Vendimia de Montilla, en Córdoba, participando como ciudad invitada en una celebración que ha permitido estrechar los vínculos entre dos localidades con una profunda tradición vitivinícola. El alcalde, José María Ramírez estuvo en el acto central celebrado en el patio de las Bodegas Pérez Barquero, donde Almendralejo recibió un reconocimiento especial tras el pregón de la 71 edición y los tradicionales homenajes.

La presencia almendralejense tuvo también un importante componente promocional, con la participación de Turismo en la segunda edición del Túnel del Vino, donde se dieron a conocer vinos y cavas de la ciudad como parte de su potencial enoturístico.