Almendralejo
Melchor Balsera y Elah Risueño son los ganadores del premio de pintura Manuel Antolín de Almendralejo
Sólo se adjudicaron las categorías adulto e infantil, mientras que otras quedaron desiertas
El acto institucional celebrado con motivo del Día de Extremadura en Almendralejo sirvió también de escenario para la entrega de los premios del XII Concurso de Pintura Ciudad de Almendralejo ‘Manuel Antolín’. En la modalidad de adultos, el reconocimiento fue para Melchor Balsera Maldonado, que se alzó con el premio gracias a una obra presentada sin título. Es una obra muy impactante que muestra un rostro de mujer, aunque sin una aparente argumentación.
Por su parte, Elah Risueño Moriñigo resultó ganadora de la modalidad infantil de 10 a 14 años con la obra titulada «¿Quién habita en Castelar?».
En esta duodécima edición del certamen de pintura, las categorías joven e infantil hasta 9 años quedaron desiertas, completándose así el palmarés de un concurso que continúa formando parte de la programación cultural de la ciudad.
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