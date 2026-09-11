Piden un plan de choque para proteger al sector del aceite

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo reclama a la Junta de Extremadura la puesta en marcha de un plan de choque para defender al sector del aceite de oliva ante la presión que, según denuncia la organización, están ejerciendo las importaciones procedentes de terceros países sobre los precios en origen. Entre sus principales reivindicaciones se encuentra que el Ejecutivo regional solicite al Ministerio de Agricultura su mediación ante la Comisión Europea para lograr la supresión del Régimen de Perfeccionamiento Activo (TPA) aplicado al aceite de oliva.

La organización agraria sostiene que este mecanismo permite importar aceite de países extracomunitarios sin aranceles para su posterior reexportación, generando una situación que considera perjudicial para los productores españoles. La Comunidad pone como ejemplo el acuerdo comercial de la Unión Europea con Túnez, que establece un contingente de 57.700 toneladas libre de aranceles, y asegura que mediante el TPA estarían entrando cantidades muy superiores. Los labradores advierten de que estas importaciones de menor coste reducen la demanda de producto nacional y presionan a la baja los precios que percibe el agricultor, mientras las explotaciones extremeñas afrontan elevados costes de energía, insumos y mano de obra y estrictas exigencias medioambientales, sanitarias y laborales.

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Ante esta situación, pide un paquete de medidas que incluya, además de eliminar el TPA para el aceite, la aplicación de «cláusulas espejo» que obliguen a los productos importados a cumplir los mismos estándares exigidos a los agricultores europeos. La organización reclama también más controles en puertos y aduanas y una mayor transparencia en el etiquetado, de manera que el consumidor pueda conocer claramente el origen real del aceite. Para los labradores de Almendralejo, proteger el denominado «oro verde» español es una cuestión estratégica para garantizar el futuro de miles de familias agricultoras, mantener el tejido productivo rural y defender la soberanía alimentaria.