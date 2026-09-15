Almendralejo se conciencia sobre la trata y la explotación de mujeres y niñas

Almendralejo ha vuelto a poner el foco sobre una realidad especialmente dura y que toca de cerca a la ciudad: la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. El Palacio del Vino y la Aceituna ha acogido la I Jornada de Trata de Mujeres y Niñas con fines de Explotación Sexual, un encuentro concebido para mejorar la prevención, detección e investigación y reforzar la coordinación entre todos los agentes implicados.

La celebración adquiere una especial dimensión en Almendralejo, una localidad que desde hace años está considerada un punto especialmente sensible ante situaciones relacionadas con la prostitución, la explotación sexual y la posible trata de mujeres.

Organizada dentro de las actuaciones de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Extremadura, la jornada ha reunido a representantes de las administraciones públicas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, profesionales y entidades sociales especializadas. El objetivo pasa por potenciar el trabajo en red y avanzar en mecanismos que permitan detectar precozmente posibles casos, facilitar las denuncias, obtener testimonios de las víctimas y mejorar las investigaciones.

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez Morán, ha destacado durante su intervención que la ciudad quiere formar parte activa de esta respuesta. El Ayuntamiento está adherido desde 2021 a la Red de Municipios Libres de Trata y Explotación Sexual, un compromiso que, según ha defendido el regidor, debe ir más allá de una declaración institucional y materializarse en políticas públicas y actuaciones concretas.

En este ámbito, el Ayuntamiento desarrolla diferentes iniciativas a través de su Oficina de Igualdad, especialmente alrededor del 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, y del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La problemática también tiene espacio propio dentro de la planificación estratégica municipal. La Agenda Urbana de Almendralejo incorpora, dentro de su eje de ciudad inclusiva, el proyecto número 69, ‘Almendralejo contra la trata y explotación sexual’, que contempla campañas de sensibilización, intervenciones en centros educativos, formación especializada y actuaciones destinadas tanto al personal político y técnico municipal como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

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El foro ha contado con dos conferencias especializadas. Elisabeth Arrojo Álvarez, directora médica del Instituto Médico de Oncología Avanzada (INMOA), ha impartido ‘La explotación invisible: heridas físicas y mentales de la prostitución y la trata’. Por su parte, María Félix Tena Aragón, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, ha profundizado en las medidas procesales, la responsabilidad penal y la protección de testigos durante las investigaciones relacionadas con explotación sexual y trata de seres humanos.