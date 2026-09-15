Amiga 1931 impulsa una formación para la limpieza de edificios

La Asociación AMIGA 1931 pone en marcha este mes una nueva acción formativa dirigida a la especialización profesional en el sector de la limpieza. El curso ‘Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales se desarrollará en modalidad online y pretende responder a la creciente demanda de personal cualificado en el sector servicios, ofreciendo una preparación adaptada a las necesidades reales del mercado laboral.

La formación se estructura en cinco módulos e incluye 58 horas de prácticas en empresas, además de contenidos específicos sobre prevención de riesgos laborales. El curso se desarrolla desde esta semana al 30 de octubre, con la colaboración del Centro de Formación Tierra de Barros y la financiación de la Diputación de Badajoz.