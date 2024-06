El 34% de los inscritos en la oposición de docentes en Extremadura no realiza la primera prueba

Echar la solicitud para una oposición no equivale a preparársela, pues hay quien se queda en el camino y al final no se presenta o lo hace y cuando comprueba que no sabe ninguno de los temas que se sabe, se retira. Es lo que ha ocurrido este sábado en el proceso selectivo de oposiciones para docentes que se ha celebrado en Extremadura. Había 15.402 solicitantes, de los que se han presentado 12.082, es decir, 3.320 no han acudido al tribunal en el que estaban citados, lo que supone que el 78,44% finalmente ha decidido presentarse. Sin embargo, no todos han culminado la prueba, porque han realizado el primer examen 10.163 opositores, que representan el 65,98%. El 34% han renunciado y no continúan el proceso.

Son los datos que ha ofrecido en Badajoz la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, en la Facultad de Económicas del campus pacense, cuando ya habían comenzado los exámenes que se han repartido entre Cáceres, Badajoz, Mérida, Almendralejo y Montijo. Sólo en Badajoz ha habido 14 sedes. Vaquera ha reconocido que les hubiese gustado que el porcentaje de los opositores presentados realmente hubiese sido más alto.

La consejera ha seguido en directo el desarrollo de las pruebas. / JOTA GRANADO

La consejera ha destacado que el proceso se ha desarrollado con "toda normalidad". Solamente ha habido una incidencia en las pruebas de magisterio de Infantil en Badajoz, en la Facultad de Económicas, que han empezado con media hora de retraso por un problema informático. Los aspirantes afectados han contado con el mismo tiempo que el resto y han salido media hora más tarde. El llamamiento en las distintas sedes empezó a las 8.00 de la mañana y el comienzo de los exámenes estaba previsto a las 9.00 horas. Ha durado dos horas.

Prueba histórica

Es la primera vez -ha recordado la consejera- que se celebran de manera conjunta las oposiciones de maestros, de profesores de Secundaria, de especialistas de Formación Profesional y de profesores para las Escuelas Oficiales de Idiomas y de Música. Son 819 plazas las que están en juego. El dispositivo para poder realizar esta prueba está formado por 1.399 personas que conforman 279 tribunales. Desde hace una semana los aspirantes contaban con una aplicación informática para que estuviesen al tanto de cualquier problema, duda o sugerencia. También se han habilitado salas de lactancia para madres que tuvieran que alimentar a sus bebés y se ha previsto climatización con aparatos de aire acondicionado, aunque al final no ha sido necesaria su puesta en funcionamiento (se han invertido 60.000 euros en 280 aparatos). El coste de organización de estas oposiciones ha ascendido a 3 millones de euros.

La consejera ha señalado que el dispositivo preparado ha funcionado como tenía que hacerlo y ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de estas oposiciones. "No ha sido nada meritorio porque es nuestra obligación, pues si ellos (los opositores) se están dejando la piel todos estos meses, la consejería tenía que estar a su nivel y responder a todas las necesidades que pudieran surgir en un día tan importante".

Así, ha hecho hincapié en el "esfuerzo" que ha supuesto este día, para los opositores y para la consejería, por la preparación que ha requerido dada su envergadura.

Vaquera ha querido agradecer la participación de todas las personas y equipo que han hecho posible que se desarrolle, los directivos de los centros implicados, la Delegación del Gobierno en Extremadura, los ayuntamientos, especialmente el de Badajoz y el de Cáceres, el 112, el Servicio Extremeño de Salud (SES), Protección Civil, Cruz Roja y las delegaciones provinciales y sus unidades de apoyo educativo "porque sin ellos no hubiese sido posible".

Inmaculada es de Navalvillar de Pela. / JOTA GRANADO

Entre quienes se han presentado al examen de este sábado está Inmaculada Moreno, de Navalvillar de Pela (Badajoz). Se ha examinado en la Facultad de Económicas de Badajoz, ciudad en la que estaba desde el día anterior para no tener que madrugar más. Se ha presentado Educación Infantil, por primera vez. Terminó en 2022, pero las plazas no han salido hasta ahora. Del examen ha salido insegura. "Se ha intentado y ya está, a ver qué tal luego con la lectura, he puesto todo lo que me sabía reuniendo con otros temas". En su tribunal han salido los temas 21, 24 y 16. Todos de los últimos. Inmaculada no se había estudiado todo el temario. "Por afinidad o porque no soy capaz de aprenderlo bien, me centré en unos pocos, no todos a la vez, porque siendo la primera vez, no sabía bien cómo solucionarlo. "Hecho está y si no, a las siguientes oposiciones", se consuela.

Carlos es de Oliva de Mérida. / JOTA GRANADO

En la misma facultad se ha examinado Carlos Moreno, de Oliva de Mérida (Badajoz). "El examen me podría haber salido mejor. Ha salido un tema que no me sabía tan bien como otros". Ha elegido el tema 24, sobre la imagen, la publicidad, el cine y la televisión. "Tenía idea pero había temas mucho mejores". A pesar de ello es optimista: "Yo creo que puedo aprobar, creo, no lo sé, es la primera vez". La suerte está echada.