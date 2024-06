Camela en Badajoz: canciones que nunca zarpan

Fue el único tema que repitieron: 'Cuando zarpa el amor'. Dos veces. Tres. Porque al terminar el concierto, la megafonía insistió con la misma canción y muchos abandonaron el auditorio del recinto ferial coreándola a voz en grito. No querían dar por terminada la fiesta que habían disfrutado durante hora y media, que fue el tiempo que duró el espectáculo de Camela la noche del sábado con motivo de la Feria de San Juan en Badajoz. Según los datos de la organización, se vendieron 5.500 entradas.

Así estaba el auditorio la noche del sábado. / JOTA GRANADO

El dúo se esmeró. Los cuñados más famosos de España recuperaron canciones de siempre, las que han interpretado durante los 30 años que llevan protagonizando la banda sonora de tanta gente. '30 años' es el título de la gira que los ha traído a la capital pacense. Canciones de toda la vida en un popurrí sin descanso y también temas de su nuevo disco, que sus seguidores se sabían, de principio a fin. Admirables.

En primera fila. / JOTA GRANADO

No será una pareja con muchos reconocimientos de la crítica, pero no hay duda de que tienen lo mejor a lo que puede aspirar alguien que se dedica a la música: el reconocimiento de sus seguidores, que se cuentan por miles y que se han mantenido fieles en sus tres décadas de existencia. "Sin vosotros, ninguno de nosotros estaría aquí", gritó al público Ángeles desde el escenario. "Sois nuestro motor para seguir haciendo kilómetros". Cinco músicos los acomañaban.

Ángeles y Dioni dieron todo lo que se esperaba de ellos (ese Dioni, con esas vueltas) desde las 23.45 que empezó el concierto, hasta las 00.15 que terminó, después de que ella regalase el sombrero que llevaba puesto y otro más que había rescatado del camerino.

"Con mi radiocasete en la piscina de La Granadilla"

Alicia Matías y su grupo de amigos (en la pandilla son 18) compraron la entrada para este concierto hace cuatro meses. Cuatro meses en los que podía pasar de todo. De hecho, ha ocurrido y también ha dado tiempo a que se solucione y que no faltase ninguno. Todos los que tenían que estar, estuvieron. Querían asegurarse de disfrutar del concierto del dúo al que llevan siguiendo y escuchando desde que eran adolescentes."Nosotros somos pandilla desde chicos y cuando nos enteramos de que Camela daba un concierto en San Juan en Badajoz decidimos poner la comida de feria en el recinto ferial y el mismo día venir al concierto de Camela". Adquirieron las entradas por internet (22 euros). Pasara lo que pasarla tenían que estar. "Camela me recuerda a mis 15 años, cuando yo me iba a la piscina de La Granadilla con mi radiocasete a escucharlos, de eso hace 20 años, cuando La Granadilla tenía foso, y cuando nos enteramos de que venía Camela teníamos que venir a darlo todo, todo". Lo hicieron, no dejaron de cantar y de bailar en todo el concierto. "Llevamos en la feria desde la una de la tarde", y tan frescos.

Alicia (a la derecha) y su pandilla. / A. M. R.

Sin duda, 'Cuando zarpa el amor' es su canción favorita. Hay muchas más que forman parte de la banda sonora de generaciones de jóvenes anclados en el tiempo. "Escúchame, entiéndelo..". Sonaban los primeros acordes y el público se lanzaba a terminar las frases. Dioni y Ángeles dejaban de cantar para que sus seguidores continuasen. "... a la mujer que quiero yo". Móviles arriba para grabar imágenes que permanecerán en la retina, al menos, otros 30 años más.