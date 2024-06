¿En qué consiste la aerografía?

El aerógrafo es una pistola de aire comprimido con la que aplicas la pintura directamente en la superficie de la piel sin necesidad de toque ni de roce. Esto previene lo relacionado con la alergia y permite que el maquillaje dure más. Yo lo suelo utilizar para efectos especiales y bodypainting. Asimismo, el aerógrafo se puede utilizar en más disciplinas artísticas.

¿Dónde se formó en maquillaje? ¿De dónde nace la vocación?

Yo estudié en Madrid en la Academia de Workshop Experience. Ahí me especialicé en maquillaje y caracterización y luego me fui a Barcelona donde estudié un curso de efectos especiales. Desde pequeña me inclinaba a esto. En un primer momento, fui a la universidad, estudié el grado de Pedagogía y cuando acabé, con 22 años, fui a por el maquillaje.

¿Cómo fue su camino desde Madrid de vuelta a Badajoz?

En Madrid trabajé maquillando en obras de teatro; primero en el teatro Lara de Gran Vía y después en el teatro de la Luz. Me mudé a Badajoz por la pandemia. Yo era ya carnavalera, he estado en una murga y cuando llegué empecé en el Carnaval. Diseñaba el maquillaje y la peluquería, entre otras cosas. También hice una formación en Cádiz y estuve trabajando allí en su Carnaval. Aquí podría abrir un melón, pero el maquillaje en el Carnaval de Badajoz ni se paga ni se valora.

¿Por qué el maquillaje creativo y no el social?

El maquillaje social se me quedaba corto. Al final son correcciones en la piel, sota, caballo y rey. El mundo del maquillaje artístico no tiene límites. Con los años he descubierto que esto ha sido mi gran vocación, el tema de la creatividad.

¿Cuál es su técnica de maquillaje?

El puntillismo. Me gusta muchísimo hacer mandalas y trabajar a base de puntos.

¿Cuál ha sido para usted el mayor proyecto en el que ha trabajado?

Creo que en el que sigo actualmente, Mi Princesa Rett. Empecé hace nueve años en esta asociación colaborando con ellos en un calendario benéfico. Consiste en una iniciativa de doce meses en la que vienen famosos a hacerse fotos con las niñas y ya no lo digo por las celebridades, es por ellas. Entrar en este mundo me ha permitido conocerlas y a sus familias, que a día de hoy también son las mías. Poder aportar algo de mí en algo tan bonito ha sido y es una gran oportunidad.

¿A qué famosos ha maquillado?

Uf, a muchísimos. A Sara Baras, Melani Olivares, Dani Rovira, Raphael, Toni Acosta, Pepón Nieto, Eva González... Cada año son 12 meses con 12 famosos diferentes.

¿Qué productos no pueden faltar en su kit de maquillaje?

Máscara de pestañas y el látex. Sin látex poca cosa puedo hacer yo como maquilladora artística.

¿En qué situación se encuentra actualmente el mundo del maquillaje en Badajoz?

Mal. Hay mucha competencia y sobre todo desleal entre maquilladores. Te puede suplantar una persona que lleva dos semanas estudiando estética y maquillaje. No es igual que en Madrid especialmente en el tema del maquillaje artístico.

¿Cuáles son sus proyectos de futuro?

Me voy adaptando a lo que hay. A mí la pandemia del coronavirus me afectó muchísimo. Intenté volver a Madrid pero fue inviable. Ahora tengo un trabajo fijo que no tiene nada que ver con el maquillaje, pero me da de comer. Eso me permite dedicarme a los proyectos que realmente me motivan al no hacerlo por necesidad. Hace poco me han llamado para un corto, por ejemplo.

¿Cuál es su proyecto soñado?

Me encantaría poder trabajar para una película de Guillermo del Toro. Son las películas con mejores efectos especiales. Sería un proyecto que me encantaría.