Las casetas: los comedores de la Feria de San Juan

La feria de San Juan 2024 comenzó el viernes pasado con gran ilusión entre los pacenses, especialmente para sus estómagos. El recinto ferial se llena durante toda la semana de mesas que esperan ser ocupadas por cientos de comensales dispuestos a disfrutar de la mejor gastronomía de la ciudad.

Con todos los días de feria reservados, las casetas aseguran no dan abasto en esta edición de San Juan; casi todas cerraron las reservas hace días e incluso semanas.

La mayoría de casetas coinciden así en lo mismo: la tasa de reservas este año está siendo mayor que en ediciones anteriores. El motivo al que lo asocian principalmente, es que todas las carpas de El Real de la feria ofrecen comida esta vez.

Los precios de los menús, de la misma manera, van incrementándose poco a poco cada año. En esta edición se sitúan entre los 35 y los 48 euros.

La caseta de mayores no iba a perderse la feria por nada del mundo. Por ello, como cada año, han optado por ofrecer lo mejor de lo mejor a los visitantes de la carpa. El responsable de la caseta, Francisco Palomino, explica que hasta este sábado todas las mesas están completas. «Gente mayor que acude todos los años, en torno a unos 150 comensales», detalla. El menú (40 euros) incluye raciones y tapas (solomillo y calamares, entre otros platos) y está a cargo del catering NH Gourmet. Asimismo, como no podía faltar, en la carpa cuentan con un cortador sacando tajada a un buen jamón ibérico de bellota. «Esto no puede faltar», comenta Palomino.

Con el cartel de ‘lleno’ todos los días, todavía hay algún despistado que a última hora aparece en la caseta sin reserva. «Hemos tenido que rechazar a mucha gente», explica Palomino.

Clientas brindando en la caseta La Bien Pagá. / Santi García

Mari Carmen Vergel, del catering Cantueso, acoge un año más con ilusión la Feria de San Juan. Asentados desde 2023 en la caseta La Bien Pagá, en su segunda edición en El Real, han notado el ambiente más que nunca: «Hemos duplicado la asistencia y el aforo este año. Se nota el aumento», explica Vergel.

Las mesas de comensales en La Bien Pagá, al igual que en casi todas las carpas, están reservadas al completo. En su caso han ofrecido un menú cerrado con dos posibilidades. Ambos comparten entrante y centro de mesa. Incluye, además, dos opciones de primer plato (uno con salmorejo y a elegir carrillera o lubina). Para finalizar no podía faltar el dulce: cremoso de chocolate. La bebida entra en el menú y los precios son 37 y 42 euros.

«En el menú entra una copa. Pasadas las horas quitamos las mesas para que la gente se levante y siga la fiesta», señala Vergel. Al ser catering permiten una excepción; si llega algún comensal de más le ponen silla ya que traen «alguna ración de sobra». Eso sí, como expresa Vergel, «lo mejor siempre es reservar».

Asistentes en El Real de la Feria de San Juan. / Santi García

Con buen cortador de jamón acompañando el ambiente y de estreno El Real, el restaurante Azabache se pone de los primeros en la fila. La caseta, llamada Tendido 22, cerró reservas hace semanas. «Cinco casetas que hubiera tenido, cinco casetas que hubiera llenado», explica una de las responsables del restaurante, Nuria Bermejo.

Las opciones que ofrecen son dos menús (38 y 48 euros) que incluyen tanto carnes como pescados: calamares, carrilleras, atún a la brasa, gambas blancas de Huelva, surtido de croquetas o el clásico bacalao dorado, entre otros platos.

«La misma clientela que tenemos en el restaurante (Calle Sor Agustina, 3) se ha cambiado este año al ferial», explica Bermejo. Aquí lo dejan claro: «no hay más sitio», en Tendido 22 cuentan con cada milímetro de la caseta ocupado. Tanta ha sido la demanda que como relata el otro socio de Azabache, Pedro Infantes, han tenido que optar por poner veladores en la calle, «ya que se quedaba pequeño». El objetivo, «si la cosa sigue así», será sin duda ampliar la caseta el próximo año.